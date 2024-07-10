Air China начнет летать в Тбилиси из Урумчи с осени

Самолета авиаперевозчика Air China начнут летать между Тбилиси и Урумчи с сентября этого года. Это будет способствовать увеличению потока туристов между странами.

С 15 сентября этого года крупный китайский авиаперевозчик Air China пустит прямой рейс из Урумчи в Тбилиси и обратно. Самолеты авиакомпании модели Boeng 737-800 будут летать из грузинской столицы 3 раза в неделю, рассказала замминистра экономики республики Мариам Квривишвили.

Власти Грузии хотят развивать авиасообщение с Китаем и расширить количество городов, между которыми будут осуществляться прямые рейсы.

"Увеличение частоты прямых рейсов будет способствовать прибытию большего количества визитеров из Китая, что положительно скажется на динамике развития сферы туризма и гражданской авиации, а также даст дополнительный импульс двусторонним торгово-экономическим отношениям"

- Мариам Квривишвили

Китайские туристы находятся в приоритете у Грузии. Со слов замминистра, они отличаются покупательской способностью и выбором долгих организованных туров.

Между Грузией и Китаем установлен безвизовый режим. Это дало толчок развитию авиасообщения - увеличило количество прямых рейсов между странами и расширило географию полетов.

За первые полгода пассажиропоток между странами составил почти 50 тыс человек с учетом прямых и непрямых рейсов. Есть вероятность, что в этом году он станет рекордом.