Китайская авиакомпания будет летать из Урумчи в Ереван

Уже в первых числах сентября из китайского Урумчи в Ереван отправится первый прямой авиарейс, который будет выполнять авиакомпания China Southern Airlines – на первых порах самолеты будут летать дважды в неделю.

В первые дни осени, во вторник, 3 сентября, в ереванском международном аэропорту "Звартноц" приземлится первый прямой авиарейс из китайского мегаполиса Урумчи, который выполнит авиакомпания China Southern Airlines, сообщает пресс-служба ЗАО "Армения-Международные аэропорты".

Новый авиарейс – результат переговоров авиавластей Армении и Китая, которые проходили последние несколько лет: власти двух стран также прорабатывают вопрос взаимной отмены виз для работы и обучения, передает Sputnik Армения.

Пока самолеты будут летать дважды в неделю – по вторникам и субботам, однако при наличии спроса частота авиарейсов может увеличиться.

Новый авиарейс будет интересен не только коммерческим структурам Армении, активно развивающим отношения с Поднебесной, но и армянским туристам, которые все чаще выбирают для своих путешествий это направление. К тому же, для туристов в Китае до 90 дней действует безвизовый режим.