Вестник Кавказа

Израиль продолжит борьбу с "Хезболлой" до ее отступления из южного Ливана

Израиль продолжит борьбу с "Хезболлой" до ее отступления из южного Ливана
© Фото: Фото: ЦАХАЛ
Израиль не планирует ослаблять натиск на "Хезболлу" даже после завершения наземной операции. Тель-Авив будет добиваться полного очищения южного Ливана от боевых групп организации.

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что вооруженные силы страны продолжат наносить удары по "Хезболле" после окончания наземной операции. 

"Израиль продолжит систематически атаковать все подразделения террористической организации, даже когда завершится наземная операция, пока жители северного Израиля не вернутся домой, а силы "Хезболлы" не отойдут из южного Ливана"

 –  Йоав Галант 

Министр обороны Израиля также заявил, что ХАМАС должен уступить место в секторе Газа другим региональным организациям, передает The Times of Israel. 

Отдельно Галант отметил, что США должны поддержать Израиль после акции против Ирана. Это должно, по словам министра, "ослабить ось зла". 

Напомним, что израильские военные продолжают операцию на юге Ливана против "Хезболлы".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Хезболла взяла на себя ответственность за удар по Нетаньяху

Хезболла взяла на себя ответственность за удар по Нетаньяху

Иран возложил ответственность за возможную атаку Израиля на США

Иран возложил ответственность за возможную атаку Израиля на США

Противоракетные комплексы THAAD в Израиле ввели в эксплуатацию

Противоракетные комплексы THAAD в Израиле ввели в эксплуатацию

Израиль считает Иран причастным к удару по резиденции Нетаньяху

Израиль считает Иран причастным к удару по резиденции Нетаньяху

Израиль нанес удары по окраинам Бейрута

Израиль нанес удары по окраинам Бейрута

Владислав Флярковский: праздник Суккот имеет грандиозное значение

Владислав Флярковский: праздник Суккот имеет грандиозное значение

Мы выступаем за мирное урегулирование на Ближнем Востоке – МИД Ирана

Мы выступаем за мирное урегулирование на Ближнем Востоке – МИД Ирана

«Хезболла» попыталась убить Нетаньяху

«Хезболла» попыталась убить Нетаньяху

Израиль выполняет свои действия – Кремль об убийстве Яхьи Синвара

Израиль выполняет свои действия – Кремль об убийстве Яхьи Синвара

О праве Ирана на самооборону в конфликте с Израилем заявили в Турции

О праве Ирана на самооборону в конфликте с Израилем заявили в Турции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы