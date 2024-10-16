Израиль продолжит борьбу с "Хезболлой" до ее отступления из южного Ливана

Израиль не планирует ослаблять натиск на "Хезболлу" даже после завершения наземной операции. Тель-Авив будет добиваться полного очищения южного Ливана от боевых групп организации.

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что вооруженные силы страны продолжат наносить удары по "Хезболле" после окончания наземной операции.

"Израиль продолжит систематически атаковать все подразделения террористической организации, даже когда завершится наземная операция, пока жители северного Израиля не вернутся домой, а силы "Хезболлы" не отойдут из южного Ливана"

– Йоав Галант

Министр обороны Израиля также заявил, что ХАМАС должен уступить место в секторе Газа другим региональным организациям, передает The Times of Israel.

Отдельно Галант отметил, что США должны поддержать Израиль после акции против Ирана. Это должно, по словам министра, "ослабить ось зла".

Напомним, что израильские военные продолжают операцию на юге Ливана против "Хезболлы".