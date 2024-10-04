Израиль считает Иран причастным к удару по резиденции Нетаньяху

Израиль рассматривает возможность ответных мер после удара беспилотника "Хезболлы" по резиденции Нетаньяху. За нападением стоит Иран, считают в Тель-Авиве.

Израильские власти планируют ответные действия в ответ на атаку ливанским беспилотником "Хезболлы" резиденции Биньямина Нетаньяху в Кесарии. При этом Израиль уверен в причастности Ирана к этому инцидента.

"Хезболла" является ставленником Ирана, поэтому Иран также несет ответственность за этот инцидент"

– диписточник

По словам Нетаньяху, в покушении на него и его семью участвовали "агенты Ирана". Характер ответных мер Израиля пока не ясен, передает "Интерфакс" со ссылкой на израильские СМИ.

Напомним, что удар беспилотника "Хезболлы" по дому Нетаньяху произошел утром 19 октября. Израильские военные сегодня провели ряд операций на юге Ливана против "Хезболлы".