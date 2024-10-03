Израиль нанес удары по окраинам Бейрута

Израильские военные уничтожили командный пункт "Хезболлы" на юге Ливана. Также под авиационный удар попали окрестности Бейрута.
Израиль продолжает боевые действия против "Хезболлы" в Ливане. Как сообщили израильские военные, им удалось уничтожить командный пункт организации.
Армия обороны Израиля также ликвидировала наблюдательный пункт "Хезболлы" в результате сухопутной атаки. Наблюдательный пункт позволял боевым формированиям ливанской организации получать информацию о ситуации в приграничных населенных пунктах Израиля.
Отметим, что беспилотник ""Хезболлы" ранее атаковал дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария. Пострадавших в результате удара не было.