Вестник Кавказа

Израиль нанес удары по окраинам Бейрута

Израиль нанес удары по окраинам Бейрута
© Фото: Фото: сайт ЦАХАЛ
Израильские военные уничтожили командный пункт "Хезболлы" на юге Ливана. Также под авиационный удар попали окрестности Бейрута.

Израиль продолжает боевые действия против "Хезболлы" в Ливане. Как сообщили израильские военные, им удалось уничтожить командный пункт организации. 

Армия обороны Израиля также ликвидировала наблюдательный пункт "Хезболлы" в результате сухопутной атаки. Наблюдательный пункт позволял боевым формированиям ливанской организации получать информацию о ситуации в приграничных населенных пунктах Израиля. 

Отметим, что беспилотник ""Хезболлы" ранее атаковал дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария. Пострадавших в результате удара не было.

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