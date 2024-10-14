«Хезболла» попыталась убить Нетаньяху

Резиденция израильского премьера Нетаньяху в Кейсарии была атакована ливанским беспилотником. В ходе нападения политик и его родные отсутствовали дома.

В направлении резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был отправлен один из беспилотников «Хезболлы». Частное владение располагается в городе Кейсария на побережье, рассказали в канцелярии израильского лидера.

«БПЛА был запущен в сторону резиденции премьер-министра в Кейсарии. Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет»

- канцелярия Биньямина Нетаньяху

До этого сообщалось о том, что Ливан запустил три беспилотника в сторону Израиля. Два из них были обезврежены, один попал в здание в Кейсарии.