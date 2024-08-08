Израиль выполняет свои действия – Кремль об убийстве Яхьи Синвара

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, а также убийство лидера Хамас Яхьи Синвара.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность ситуацией с мирным населением на Ближнем Востоке. По словам Пескова, в регионе продолжает развиваться гуманитарная катастрофа.

"Это гуманитарная катастрофа, которая наблюдается в Газе, в Ливане, – все это является предметом нашей серьезной озабоченности"

– Дмитрий Песков

Официальный спикер Кремля также дал краткую оценку ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара Израилем.

" Израиль выполняет свои действия"

– Дмитрий Песков

При этом применение израильскими военными дронов, совмещенными с видеокамерами, которые использовались при уничтожении Синвара, Пескова не удивили. По его словам, это соответствует современному развитию технологий и СМИ.

Напомним, что ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара израильской армией произошла 16 октября. Операция была осуществлена при помощи США, которые оказали поддержку Израилю разведданными.