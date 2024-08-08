Израиль выполняет свои действия – Кремль об убийстве Яхьи Синвара

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность ситуацией с мирным населением на Ближнем Востоке. По словам Пескова, в регионе продолжает развиваться гуманитарная катастрофа.
"Это гуманитарная катастрофа, которая наблюдается в Газе, в Ливане, – все это является предметом нашей серьезной озабоченности"
– Дмитрий Песков
Официальный спикер Кремля также дал краткую оценку ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара Израилем.
" Израиль выполняет свои действия"
– Дмитрий Песков
При этом применение израильскими военными дронов, совмещенными с видеокамерами, которые использовались при уничтожении Синвара, Пескова не удивили. По его словам, это соответствует современному развитию технологий и СМИ.
Напомним, что ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара израильской армией произошла 16 октября. Операция была осуществлена при помощи США, которые оказали поддержку Израилю разведданными.