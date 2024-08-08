Вестник Кавказа

Израиль выполняет свои действия – Кремль об убийстве Яхьи Синвара

Израиль выполняет свои действия – Кремль об убийстве Яхьи Синвара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, а также убийство лидера Хамас Яхьи Синвара.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность ситуацией с мирным населением на Ближнем Востоке. По словам Пескова, в регионе продолжает развиваться гуманитарная катастрофа. 

"Это гуманитарная катастрофа, которая наблюдается в Газе, в Ливане, – все это является предметом нашей серьезной озабоченности" 

– Дмитрий Песков 

Официальный спикер Кремля также дал краткую оценку ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара Израилем. 

" Израиль выполняет свои действия"

 – Дмитрий Песков

При этом применение израильскими военными дронов, совмещенными с видеокамерами, которые использовались при уничтожении Синвара, Пескова не удивили. По его словам, это соответствует современному развитию технологий и СМИ. 

Напомним, что ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара израильской армией произошла 16 октября. Операция была осуществлена при помощи США, которые оказали поддержку Израилю разведданными. 

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