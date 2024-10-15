Мы победим и создадим лучшее будущее Грузии – Иванишвили

Предвыборный митинг сторонников правящей партии "Грузинская мечта" прошел в Тбилиси. Участники заполнили весь центр столицы страны.
В мероприятии участвовал основатель партии Бидзина Иванишвили. Он заявил, что 26 октября будет решающим днем для спасения Грузии.
"Смотря на вас, я твердо верю, что мы уверенно победим и вместе создадим лучшее будущее Грузии"
- Бидзина Иванишвили
Он призвал всех жителей Грузии голосовать за правящую партию, заверив, что "Мечта" справится со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед Грузией.
Иванишвили пообещал запретить "Единое национальное движение" и партии-сателлиты на уровне Конституции. Почетный председатель также сказал, что эти партии будут наказаны за свои преступления.
Кроме того, он снова сказал о защите семейных ценностей и несовершеннолетних. Иванишвили указал и на отражение в Конституции важную роль Грузинской православной церкви.