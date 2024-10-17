Митинг "Грузинской мечты" проходит в Тбилиси

В Тбилиси организован митинг сторонников "Грузинской мечты" На главной площади установлена сцена. К собравшимся обратились лидеры партии.

Сторонники "Грузинской мечты" собрались в центре Тбилиси для участия в предвыборном митинге. Мероприятие проходит за три дня до начала парламентских выборов.

Как сообщает собственный корреспондент "Вестника Кавказа", центр грузинской столицы перекрыт для транспорта, на улицах образовались пробки.

© Фото: Варвара Клименко

Отмечается, что лидеры и сторонники правящей партии находятся сейчас на площади Свободы, к собравшимся обратился мэр города Каха Каладзе.