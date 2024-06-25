Вестник Кавказа

Авария оставила без воды часть жителей Минвод

Авария оставила без воды часть жителей Минвод
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за аварии на сети водоснабжения пропала вода у части жителей Минвод. Восстановить подачу воды планируется в течение ближайших часов.

В понедельник, 1 июля, часть жителей Минеральных вод временно осталась без воды. Об этом информирует в своем Telegram-канале городская администрация.

Аварийная ситуация случилась на улице Змейская.

"Сегодня в городе Минеральные Воды на улице Змейская обнаружена и устраняется аварийная ситуация на сети водоснабжения"

– пресс-служба администрации

В настоящее время воды нет не только в жилых домах, но и в детских садах с поликлиниками.

"Сегодня временно ограничено водоснабжение для 1970 абонентов, включая котельные  3, 9, 11, поликлинику  2 на улице Железноводская, детские сады  14, 4, 15, 16"

– администрация Минвод

Кроме того, воды нет на 24 улицах города.

Специалисты уже приступили к восстановительным работам, их собираются закончить примерно к 16:00.

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