Авария оставила без воды часть жителей Минвод

В понедельник, 1 июля, часть жителей Минеральных вод временно осталась без воды. Об этом информирует в своем Telegram-канале городская администрация.
Аварийная ситуация случилась на улице Змейская.
"Сегодня в городе Минеральные Воды на улице Змейская обнаружена и устраняется аварийная ситуация на сети водоснабжения"
– пресс-служба администрации
В настоящее время воды нет не только в жилых домах, но и в детских садах с поликлиниками.
"Сегодня временно ограничено водоснабжение для 1970 абонентов, включая котельные 3, 9, 11, поликлинику 2 на улице Железноводская, детские сады 14, 4, 15, 16"
– администрация Минвод
Кроме того, воды нет на 24 улицах города.
Специалисты уже приступили к восстановительным работам, их собираются закончить примерно к 16:00.