Авария оставила без воды часть жителей Минвод

Из-за аварии на сети водоснабжения пропала вода у части жителей Минвод. Восстановить подачу воды планируется в течение ближайших часов.

В понедельник, 1 июля, часть жителей Минеральных вод временно осталась без воды. Об этом информирует в своем Telegram-канале городская администрация.

Аварийная ситуация случилась на улице Змейская.

"Сегодня в городе Минеральные Воды на улице Змейская обнаружена и устраняется аварийная ситуация на сети водоснабжения"

– пресс-служба администрации

В настоящее время воды нет не только в жилых домах, но и в детских садах с поликлиниками.

"Сегодня временно ограничено водоснабжение для 1970 абонентов, включая котельные 3, 9, 11, поликлинику 2 на улице Железноводская, детские сады 14, 4, 15, 16"

– администрация Минвод

Кроме того, воды нет на 24 улицах города.

Специалисты уже приступили к восстановительным работам, их собираются закончить примерно к 16:00.