Крупный прорыв канализации произошел в Минводах

В Минводах прорвало участок канализационной трубы длиной два десятка метров. Специалисты полностью заменят коллектор, чтобы избежать повторения подобной ситуации в будущем.
В Минводах произошел прорыв канализационной трубы на участке длиной свыше 20 метров. Об этом информирует 28 июня в своем Telegram-канале глава Минераловодского округа.
Авария случилась на улице Красная.
"На совместном совещании с ресурсниками потребовали произвести замену коллектора от колодца до колодца — это около 60 метров, чтобы исключить повторения аварии на этом участке в будущем"
– Вячеслав Сериенко
Материалы, необходимые для успешной замены поврежденного участка, планируется получить в понедельник, 1 июля.