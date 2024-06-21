Вестник Кавказа

Крупный прорыв канализации произошел в Минводах

прорыв канализационной трубы в Минводах
© Фото: скриншот из видео в соцсетях главы Минераловодского округа.
В Минводах прорвало участок канализационной трубы длиной два десятка метров. Специалисты полностью заменят коллектор, чтобы избежать повторения подобной ситуации в будущем.

В Минводах произошел прорыв канализационной трубы на участке длиной свыше 20 метров. Об этом информирует 28 июня в своем Telegram-канале глава Минераловодского округа.

Авария случилась на улице Красная.

"На совместном совещании с ресурсниками потребовали произвести замену коллектора от колодца до колодца — это около 60 метров, чтобы исключить повторения аварии на этом участке в будущем"

– Вячеслав Сериенко

Материалы, необходимые для успешной замены поврежденного участка, планируется получить в понедельник, 1 июля.

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