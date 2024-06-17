Вестник Кавказа

Завершено обновление канатной дороги Пятигорска

Вид на Пятигорск
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
В Пятигорске возобновит работу легендарная канатная дорога, которая считается визитной карточкой курорта. Подъем и спуск на гору Машук будет упрощен.

С 28 июня канатная дорога Пятигорска снова сможет принимать желающих насладиться пейзажами города. Об этом объявила пресс-служба администрации курорта.

Жители города сообщают, что ее закрыли еще в апреле этого года.

Канатная дорога поднимала на гору Машук с 1971 года. После ее закрытия, чтобы добраться до точки назначения, людям приходилось пользоваться услугами такси, которое стоило неоправданно дорого – примерно 500 рублей с человека в одну сторону. По словам местных жителей это значительно выше стоимости проезда на фуникулере.

Возобновление работы канатной дороги наконец-то возвратит городу известную достопримечательность и в качестве бонуса сэкономит деньги гостям и жителям Пятигорска.

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