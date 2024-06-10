Пятигорск закупит новые трамваи на 400 млн рублей

Власти Пятигорска намерены потратить порядка 400 млн рублей на закупку новых трамваев.

В Пятигорске планируют обновить парк трамваев. На эти цели планируется израсходовать около 400 млн рублей. Такие данные предоставил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он рассказал, что в целом бюджет края увеличится на 10 млрд рублей. Часть этих денег будет использована на закупку общественного транспорта.

Также сообщается, что власти намерены закупить во второй половине этого года 45 троллейбусов.