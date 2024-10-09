Власти Грузии назвали главную причину конфликта с Западом

Шалва Папуашвили ответил на вопрос, почему Запад усилил конфронтацию с Грузией. Основная причина – отказ от введения санкций в отношении РФ.

Основным фактором расширения конфликта Грузии и Европы стал отказ в наложении санкций против России, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

«Основная причина, по которой некоторые европейские политики входили в конфронтацию с грузинскими властями, заключалась в том, что мы отказались вводить санкции. Они не говорили об этом публично, они требовали введения санкций после встреч в кабинетах»

- Шалва Папуашвили

Власти Грузии еще 2 года назад заявили, что не собираются присоединяться к антироссийским мерам, потому что это пагубно повлияет на экономику республики. Папуашвили отметил, что эффект от санкций был бы хуже, чем от пандемии коронавируса.

По его мнению, оппозиция проигнорировала бы интересы грузинского народа и легко пошла на этот шаг.

«Если бы на нашем месте была оппозиция, им было бы комфортно. Они были бы готовы ввести санкции, ввести визовый режим, закрыть границы и небо, лишь бы им расстилали красные ковровые дорожки в разных столицах, лишь бы им аплодировали и принимали поздравления»

- Шалва Папуашвили

Если бы Грузия пошла на эти меры, спад экономики составил бы 18%, добавил политик. К тому же, в страну непременно пришла бы война.