Вестник Кавказа

Власти Грузии назвали главную причину конфликта с Западом

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Шалва Папуашвили ответил на вопрос, почему Запад усилил конфронтацию с Грузией. Основная причина – отказ от введения санкций в отношении РФ.

Основным фактором расширения конфликта Грузии и Европы стал отказ в наложении санкций против России, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

«Основная причина, по которой некоторые европейские политики входили в конфронтацию с грузинскими властями, заключалась в том, что мы отказались вводить санкции. Они не говорили об этом публично, они требовали введения санкций после встреч в кабинетах»

- Шалва Папуашвили

Власти Грузии еще 2 года назад заявили, что не собираются присоединяться к антироссийским мерам, потому что это пагубно повлияет на экономику республики. Папуашвили отметил, что эффект от санкций был бы хуже, чем от пандемии коронавируса.

По его мнению, оппозиция проигнорировала бы интересы грузинского народа и легко пошла на этот шаг.

«Если бы на нашем месте была оппозиция, им было бы комфортно. Они были бы готовы ввести санкции, ввести визовый режим, закрыть границы и небо, лишь бы им расстилали красные ковровые дорожки в разных столицах, лишь бы им аплодировали и принимали поздравления»

- Шалва Папуашвили

Если бы Грузия пошла на эти меры, спад экономики составил бы 18%, добавил политик. К тому же, в страну непременно пришла бы война.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
810 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Депутат &quot;Мечты&quot; назвала Зурабишвили ненадежным политиком

Депутат "Мечты" назвала Зурабишвили ненадежным политиком

Страны ЕС подписали документ о европейском будущем Грузии

Страны ЕС подписали документ о европейском будущем Грузии

Тбилиси готовится к митингу в поддержку евроинтеграции

Тбилиси готовится к митингу в поддержку евроинтеграции

Грузия выйдет на улицы в поддержку евроинтеграции

Грузия выйдет на улицы в поддержку евроинтеграции

Грузия обвинила ЕС в предвзятости

Грузия обвинила ЕС в предвзятости

В ЕС могут полностью прекратить финансирование Грузии – посол

В ЕС могут полностью прекратить финансирование Грузии – посол

Саммит ЕС заявил об остановке процесса приема Грузии

Саммит ЕС заявил об остановке процесса приема Грузии

Грузинские экспортеры заявили о трудностях в работе в западными ритейлерами

Грузинские экспортеры заявили о трудностях в работе в западными ритейлерами

&quot;Мечта&quot; назвала оторванным от реальности упрек Борреля

"Мечта" назвала оторванным от реальности упрек Борреля

&quot;Мечта&quot; отдаляет Грузию от ЕС – Боррель

"Мечта" отдаляет Грузию от ЕС – Боррель

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы