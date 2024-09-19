Грузия отказала Европе во введении антироссийских санкций

Несмотря на призыв депутатов Европарламента, власти Грузии отказались вводить санкции в отношении России, так как это вредит экономике страны и нарушает интересы грузинского народа.

Грузинское правительство не будет вводить санкции против РФ, вопреки призыву Европарламента. Эта мера навредит только экономике Грузии, а также не будет иметь никакого влияния, заявил министр экономики Леван Давиташвили в разговоре с журналистами.

«Мы принимаем все решения, исходя из интересов грузинского народа. Мы должны объяснить нашим партнерам, а наши партнеры должны понять, что все наши решения служат благополучию страны, а это часть благополучия Европы в целом»

- Леван Давиташвили

Напомним, что накануне депутаты Европарламента подготовили проект резолюции, в котором подвергли критике закон об иноагентах и закон о защите семейных ценностей, а также призвали власти Грузии стать частью антироссийской кампании и освободить из тюрьмы Михаила Саакашвили.