Вестник Кавказа

Грузия отказала Европе во введении антироссийских санкций

Грузия отказала Европе во введении антироссийских санкций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на призыв депутатов Европарламента, власти Грузии отказались вводить санкции в отношении России, так как это вредит экономике страны и нарушает интересы грузинского народа.

Грузинское правительство не будет вводить санкции против РФ, вопреки призыву Европарламента. Эта мера навредит только экономике Грузии, а также не будет иметь никакого влияния, заявил министр экономики Леван Давиташвили в разговоре с журналистами.

«Мы принимаем все решения, исходя из интересов грузинского народа. Мы должны объяснить нашим партнерам, а наши партнеры должны понять, что все наши решения служат благополучию страны, а это часть благополучия Европы в целом»

- Леван Давиташвили

Напомним, что накануне депутаты Европарламента подготовили проект резолюции, в котором подвергли критике закон об иноагентах и закон о защите семейных ценностей, а также призвали власти Грузии стать частью антироссийской кампании и освободить из тюрьмы Михаила Саакашвили.

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