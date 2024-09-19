Европа снова призывает Грузию присоединиться к антироссийским санкциям

Европарламент подготовил пакет требований к Грузии, где призывает республику ввести санкции против России и освободить Михаила Саакашвили. Под критику также попали основные решения «Грузинской мечты».

Депутаты Европарламента подготовили проект резолюции под названием «Об упадке демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии», где призывают республику присоединиться к санкциям против России.

В резолюции подчеркивается негативное отношение ЕС к недавно подписанному грузинскому закону о защите семейных ценностей и закону об иноагентах. Под критику также попали предвыборные плакаты правящей партии «Грузинская мечта» и поддержка властями Грузии заявления МИД РФ о готовности помочь в вопросе примирения с Абхазией и Южной Осетией.

Создатели резолюции призывают Евросоюз приостановить финансовую поддержку Грузии до тех пор, пока не будут отменены вышеупомянутые законы, пересмотреть безвизовый режим и ввести санкции против основателя «Мечты» Бидзины Иванишвили.

Также они требуют от Грузии присоединения к антироссийским санкциям и освобождения из заключения бывшего президента страны Михаила Саакашвили.