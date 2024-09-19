"Мечта" обещает Грузии перезагрузку с США и Евросоюзом

В случае победы на выборах в парламент правящая партия "Грузинская мечта" намерена добиться сравнительно скорой перезагрузки отношений с Америкой и Евросоюзом – такой пункт содержится в ее предвыборной программе, наряду с восстановлением отношений с Россией.

Правящая партия "Грузинская мечта" готова после победы на парламентских выборах работать над возобновлением отношений с США и ЕС, рассказал премьер Ираклий Кобахидзе в ходе представления предвыборной программы политической организации.

Глава правительства назвал перезагрузку отношений с Вашингтоном и Брюсселем самой важной национальной задачей Тбилиси. Кобахидзе назвал и срок, к которому "Мечта" надеется устранить противоречия с Западом, – это 2030 год. Кроме того, из программы следует, что к этому времени Грузия, на данный момент имеющая статус кандидата, станет полноценным членом ЕС.

Еще одним из наиболее важных приоритетов "Мечты", указал Кобахидзе, является углубление сотрудничества Грузии с НАТО.

Заботясь об отношениях с Западом, правящая партия не забывает и о Востоке. Так, одновременно, по словам Кобахидзе, Грузия займется интенсивным развитием стратегического сотрудничества с Китаем. Причем оно будет вестись и в экономике, и в политике.

К основным приоритетам, добавил Кобахидзе, относится и мирное урегулирование отношений с Россией – в рамках прагматичной политики, передает "Новости-Грузия".

Напомним, выборы в парламент Грузии состоятся 26 октября.