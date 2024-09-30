Власти обещают повысить зарплаты бюджетников в Грузии

Со следующего года бюджетники в Грузии начнут больше зарабатывать. Им обещают 10%-ный рост зарплаты.

В Грузии в ближайшее время поднимут зарплаты бюджетникам. Об этом свидетельствует первоначальный проект бюджета страны на 2025 год.

Согласно документу, с 1 января следующего года на 10% вырастут зарплаты педагогов, военный, сотрудников полиции, приставов и чиновников.

Законодательством республики предусмотрено повышение зарплат на половину процентной разницы с ежегодном ростом зарплат в частном секторе. С 2026 года зарплаты будут расти на всю процентную разницу.

Напомним, с начала текущего года зарплаты бюджетников в республике выросли на 10%.