Вестник Кавказа

Инфляция в Грузии снизилась в сентябре

Фастфуд в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Показатель годовой инфляции в Грузии сократился в сентябре по сравнению с августом, свидетельствуют данные статистики. Инфляция год к году за сентябрь 2024 составила 0,6%, за август – 1%.

Годовая инфляция сокращается в Грузии, следует из данных Грузстата.

В прошлом месяце, сообщает ведомство, годовая инфляция, которая рассчитывается как отношение цен в сентябре 2024 к ценам в сентябре 2023, достигла 0,6%. Целевой показатель по инфляции установлен в Грузии на уровне 3%.

В августе годовая инфляция (год к году) равнялась одному проценту.

Что подорожало в Грузии в сентябре?

Самый активный рост цен засвидетельствован на размещение в гостиницах и рестораны (7,5%). Сильно подорожали алкоголь и сигареты (почти 5%). Выросла стоимость транспорта – более чем на 4%.

Что подешевело в Грузии в сентябре?

Меньше платить в прошлом месяце жители Грузии стали за связь (почти на 13%), за услуги ЖКХ (почти 3%). Немного, но подешевели также еда и безалкогольные напитки – на 0,3%.

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