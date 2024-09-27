Тбилисоба 2024: когда и как столица Грузии празднует День города?

Октябрь – отличное время, что посетить столицу Грузии Тбилиси. Помимо того, что погода становится более комфортной для прогулок, в городе происходит множество культурных событий. Самым ярким из них считается праздник Тбилисоба, проходящий в первые выходные месяца.
Что такое Тбилисоба?
Тбилисоба – это общенациональный праздник, посвященный сбору урожая и городу Тбилиси. Ежегодно его посещают тысячи местных жителей и туристов. В разных уголках грузинской столицы организуют концерты, ярмарки, дегустации и другие развлекательные мероприятия. Также традиционно проходит награждение выдающихся жителей города званием «Почетный гражданин Тбилиси».
Фестиваль проходит с 28 октября 1979 года и имеет длинную историю. С тех пор его праздновали каждый год, кроме периодов политической дестабилизации в 1990-е и пандемии COVID-19.
- С 1989 по 1994 года на фоне политической нестабильности проведение фестиваля пришлось временно приостановить. В 1995 году он возродился, и с тех пор объединяет тысячи людей.
- В новейшей истории Грузии праздник отменялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса и в 2021 году после трагедии в Батуми, где обрушился жилой дом.
С 2010-х годов Тбилисобу стали отмечать в городах России, Беларуси и Украины.
Когда будет Тбилисоба 2024?
В этом году Тбилисоба пройдет 5-6 октября.
До 2018 года День города Тбилиси проводился в последние выходные октября, а не в первые, как сейчас.
Программа Дня города в Тбилиси 2024
В День города Тбилиси мэрия города организовала насыщенную программу, которая будет интересна как детям, так и взрослым. Особенно рады будут любители грузинской кухни, блюда которой можно будет отведать на всех центральных площадях города.
Все основные мероприятия пройдут с 12:00 до 22:00 по местному времени в самом центре Тбилиси в районе Старого города – в парках Рике и Абанотубани, а также на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории.
Что можно посетить на площади Орбелиани?
- "Тбилисский базар"
- Предпринимательский базар
- Открытый кинотеатр
- Дегустации блюд грузинской кухни
- Винный магазин
- Киоск "Информационный листок"
- Театрализованные представления
- Мастер-классы для детей
- Тематические фотозоны
Также на площади будет организована музыкальная программа.
На сценах по всему городу выступят грузинские артисты в совершенно разных жанрах.
5 октября — улица Георгия Атонели:
- 11:00 — Концерт «Студии Чико»
- 11:30 — Концерт Академии вокала
- 12:15 — Концерт «Ранина»
- 18:00 — Группа «Резо и дети»
- 20:00 — Группа «Урса»
- 21:00 — Электронная музыка (DJ) NAQEBI
6 октября там же:
- 13:00 — Представление Жозе
- 14:00 — Концерт студии Нукри Капанадзе
- 18:00 — Группа GOOFY LAND
- 20:00 — Нодарико Хуцишвили и бенд
- 21:00 — Электронная музыка (DJ) NAQEBI
5 октября — улица Антона Пурцеладзе:
- 16:00 — Георгий Торадзе «Торчо» и группа
- 21:30 — Нуци Джмагадзе и группа Goodfellas
6 октября там же:
- 14:00 – POSITIVE BAND
- 16:00 – Анка Татарашвили и бенд The Big band band
- 19:00 – Анано Гибрадзе и бенд «Ages»
6 октября – улица Хазини:
- 15:00 – электронная музыка (DJ) JUKA
- 18:30 – электронная музыка (DJ) MACHAIDZE
Что посмотреть в парке Рике и Абанотубани?
В парке Рике также будет организована насыщенная музыкальная программа, рассчитанная на целый день.
В парке Абанотубани пройдет ярмарка «Тбилисское разнообразие» и другие развлекательные мероприятия.
Награждение выдающихся жителей столицы Грузии званием «Почетный гражданин Тбилиси» намечено на 5 октября в 20:00 и будет транслироваться онлайн.