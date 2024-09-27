Вестник Кавказа

Тбилисоба 2024: когда и как столица Грузии празднует День города?

Варвара Клименко
Тбилисоба 2024: когда и как столица Грузии празднует День города?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Какие праздники проходят в Грузии в октябре? Расскажем про один из самых масштабных фестивалей в Тбилиси под названием Тбилисоба, его историю, даты проведения и программу в 2024 году.

Октябрь – отличное время, что посетить столицу Грузии Тбилиси. Помимо того, что погода становится более комфортной для прогулок, в городе происходит множество культурных событий. Самым ярким из них считается праздник Тбилисоба, проходящий в первые выходные месяца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Тбилисоба?

Тбилисоба – это общенациональный праздник, посвященный сбору урожая и городу Тбилиси. Ежегодно его посещают тысячи местных жителей и туристов. В разных уголках грузинской столицы организуют концерты, ярмарки, дегустации и другие развлекательные мероприятия. Также традиционно проходит награждение выдающихся жителей города званием «Почетный гражданин Тбилиси».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль проходит с 28 октября 1979 года и имеет длинную историю. С тех пор его праздновали каждый год, кроме периодов политической дестабилизации в 1990-е и пандемии COVID-19.

- С 1989 по 1994 года на фоне политической нестабильности проведение фестиваля пришлось временно приостановить. В 1995 году он возродился, и с тех пор объединяет тысячи людей.

- В новейшей истории Грузии праздник отменялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса и в 2021 году после трагедии в Батуми, где обрушился жилой дом.

С 2010-х годов Тбилисобу стали отмечать в городах России, Беларуси и Украины.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда будет Тбилисоба 2024?

В этом году Тбилисоба пройдет 5-6 октября.

До 2018 года День города Тбилиси проводился в последние выходные октября, а не в первые, как сейчас.

Программа Дня города в Тбилиси 2024

В День города Тбилиси мэрия города организовала насыщенную программу, которая будет интересна как детям, так и взрослым. Особенно рады будут любители грузинской кухни, блюда которой можно будет отведать на всех центральных площадях города.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все основные мероприятия пройдут с 12:00 до 22:00 по местному времени в самом центре Тбилиси в районе Старого города – в парках Рике и Абанотубани, а также на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории.

Что можно посетить на площади Орбелиани?

  • "Тбилисский базар"
  • Предпринимательский базар
  • Открытый кинотеатр
  • Дегустации блюд грузинской кухни
  • Винный магазин
  • Киоск "Информационный листок"
  • Театрализованные представления
  • Мастер-классы для детей
  • Тематические фотозоны
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также на площади будет организована музыкальная программа.

На сценах по всему городу выступят грузинские артисты в совершенно разных жанрах.

5 октября — улица Георгия Атонели:

  • 11:00 — Концерт «Студии Чико»
  • 11:30 — Концерт Академии вокала
  • 12:15 — Концерт «Ранина»
  • 18:00 — Группа «Резо и дети»
  • 20:00 — Группа «Урса»
  • 21:00 — Электронная музыка (DJ) NAQEBI

6 октября там же:

  • 13:00 — Представление Жозе
  • 14:00 — Концерт студии Нукри Капанадзе
  • 18:00 — Группа GOOFY LAND
  • 20:00 — Нодарико Хуцишвили и бенд
  • 21:00 — Электронная музыка (DJ) NAQEBI
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

5 октября — улица Антона Пурцеладзе:

  • 16:00 — Георгий Торадзе «Торчо» и группа
  • 21:30 — Нуци Джмагадзе и группа Goodfellas

6 октября там же:

  • 14:00 – POSITIVE BAND
  • 16:00 – Анка Татарашвили и бенд The Big band band
  • 19:00 – Анано Гибрадзе и бенд «Ages»

6 октября – улица Хазини:

  • 15:00 – электронная музыка (DJ) JUKA
  • 18:30 – электронная музыка (DJ) MACHAIDZE

Что посмотреть в парке Рике и Абанотубани?

В парке Рике также будет организована насыщенная музыкальная программа, рассчитанная на целый день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В парке Абанотубани пройдет ярмарка «Тбилисское разнообразие» и другие развлекательные мероприятия.

Награждение выдающихся жителей столицы Грузии званием «Почетный гражданин Тбилиси» намечено на 5 октября в 20:00 и будет транслироваться онлайн.

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