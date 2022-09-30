Что ждет гостей на "Тбилисоба 2024"?

В мэрии Тбилиси рассказали о Днем города "Тбилисоба 2024". Праздник впервые отметили в октябре 1979 года.

Тбилисский мэр Каха Каладзе рассказал о праздновании Дня города "Тбилисоба" в 2024 году. Он отметил, что мероприятия состоятся на площади Орбелиани и в парках Рике и Абанотубани с 5 по 6 октября.

Он отметил, что жителей и гостей Тбилиси ожидают праздничные украшения и инсталляция, а также открытый кинофестиваль, гастро- и винный фестивали и предпринимательский базар.

Помимо этого, будут организованы детские концерты, развлекательные и спортивные мероприятия, театральные представления и музыкальные вечера.

"На площади Орбелиани гостей будут ждать музыкальные бенды, а в парк Рике – разнообразная музыкальная программа от эстрадных исполнителей. Кроме того, в Абанотубани пройдет ярмарка "Тбилисское многообразие"

- Каха Каладзе

Глава города добавил, что 5 октября в 20:00 по местному времени наградят почетных граждан столицы Грузии. Это событие будет транслироваться в прямом эфире.

Впервые День города праздновали в 1979 году, однако с 1989 по 1994 годы он не проводился. Возрождение праздника состоялось с 1995 года.