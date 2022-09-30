Вестник Кавказа

Что ждет гостей на "Тбилисоба 2024"?

Что ждет гостей на "Тбилисоба 2024"?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В мэрии Тбилиси рассказали о Днем города "Тбилисоба 2024". Праздник впервые отметили в октябре 1979 года.

Тбилисский мэр Каха Каладзе рассказал о праздновании Дня города "Тбилисоба" в 2024 году. Он отметил, что мероприятия состоятся на площади Орбелиани и в парках Рике и Абанотубани с 5 по 6 октября.

Он отметил, что жителей и гостей Тбилиси ожидают праздничные украшения и инсталляция, а также открытый кинофестиваль, гастро- и винный фестивали и предпринимательский базар.

Помимо этого, будут организованы детские концерты, развлекательные и спортивные мероприятия, театральные представления и музыкальные вечера.

"На площади Орбелиани гостей будут ждать музыкальные бенды, а в парк Рике – разнообразная музыкальная программа от эстрадных исполнителей. Кроме того, в Абанотубани пройдет ярмарка "Тбилисское многообразие"

- Каха Каладзе

Глава города добавил, что 5 октября в 20:00 по местному времени наградят почетных граждан столицы Грузии. Это событие будет транслироваться в прямом эфире.

Впервые День города праздновали в 1979 году, однако с 1989 по 1994 годы он не проводился. Возрождение праздника состоялось с 1995 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На улицы Тбилиси выходят новые гигантские автобусы

На улицы Тбилиси выходят новые гигантские автобусы

Сакстат: население Грузии составило 3,7 миллионов человек

Сакстат: население Грузии составило 3,7 миллионов человек

Пустынная пыль загрязнила Грузию

Пустынная пыль загрязнила Грузию

Грузовик образовал пробку около Тбилиси

Грузовик образовал пробку около Тбилиси

Подземный переход погубил россиянку в Тбилиси

Подземный переход погубил россиянку в Тбилиси

День города ограничит движение транспорта в Тбилиси

День города ограничит движение транспорта в Тбилиси

Узбекские &quot;Шевроле&quot; начали продавать в Грузии

Узбекские "Шевроле" начали продавать в Грузии

Всемирный день туризма стартовал в Грузии

Всемирный день туризма стартовал в Грузии

Как посетить Ушгули - самое высокогорное поселение Грузии?

Как посетить Ушгули - самое высокогорное поселение Грузии?

Как будет ходить поезд Ереван – Тбилиси с октября?

Как будет ходить поезд Ереван – Тбилиси с октября?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы