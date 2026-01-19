Вестник Кавказа

Максим Шевченко. Годовщина Трампа 2026: скандалы, победы, итоги

20 января 2025 года Дональд Трамп вступил в должность президента США во второй раз. В Вашингтоне на Капитолийском холме Трамп принес присягу и объявил о начале «золотого века» Америки, пообещав быстрые перемены.

Что изменилось за последний год в США, и как это отразилось на остальном мире, зачем Трампу нужна Гренландия, что дальше ждет Венесуэлу и другие страны Западного полушария, почему американский президент «ополчился» на ЕС и ищет новых союзников, и во что это все выльется — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевченко. 

