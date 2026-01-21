Вестник Кавказа

Отношения Армении и России. Участие Баку, Еревана и Тбилиси в Давосе-2026. «Совет мира» Трампа

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым отношения Армении и ОДКБ, возможность строительства армянского участка TRIPP Россией, а также участие государств Южного Кавказа в ВЭФ в Давосе и «Совете мира» Трампа.

