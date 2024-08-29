В Ростове-на-Дону установили туристический налог

В Ростове-на-Дону будут собирать налог с туристов. Нововведение начнет действовать с 1 января 2025 года.

Депутатами Ростова-на-Дону принято решение о введении в городе туристического налога с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба городской думы.

Сообщается, что сумма налога в 2025 году составит 1% от платы за проживание в сутки ( но не менее 100 рублей). В дальнейшем процент будет повышаться каждый год. Так, в 2029 туристы уже будут отдать в городскую казну уже 5% от платы за суточного проживания.

Народные избранники рассчитывают, что это позволит пополнить бюджет Ростова-на-Дону почти на 200 млн рублей к 2026 году.

Отметим, что бремя оплаты сбора возложено на гостиницы или граждан, которые занимаются временным размещением туристов.