Вестник Кавказа

В Ростове-на-Дону установили туристический налог

В Ростове-на-Дону установили туристический налог
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ростове-на-Дону будут собирать налог с туристов. Нововведение начнет действовать с 1 января 2025 года.

Депутатами Ростова-на-Дону принято решение о введении  в городе туристического налога с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба городской думы.

Сообщается, что сумма налога в 2025 году составит 1% от платы за проживание в сутки ( но не менее 100 рублей). В дальнейшем процент будет повышаться каждый год. Так, в 2029 туристы уже будут отдать в городскую казну уже 5% от платы за суточного проживания. 

Народные избранники рассчитывают, что это позволит пополнить бюджет Ростова-на-Дону почти на 200 млн рублей к 2026 году. 

Отметим, что бремя оплаты сбора возложено на гостиницы или граждан, которые занимаются временным размещением туристов.

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