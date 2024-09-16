Авария оставила без света тысячи ростовчан

Сегодня вечером в Ростове-на-Дону произошла авария на линии электропередач, которая оставила без электричества десять тысяч жителей Ростова-на-Дону, вслед за аварией на ЛЭП вспыхнул пожар, который тужат донские огнеборцы.

Сегодня вечером на одной из высоковольтных линий, снабжающих электроэнергией Ростов-на-Дону, произошла авария, обесточившая часть города, вслед за ней на линии вспыхнул пожар, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Сегодня в Пролетарском районе по ул. 45-я линия произошла аварийная ситуация на высоковольтной линии. Отключилась электроэнергия по ул. Советской, с 1 по 45 Линии и часть 40-Летия Победы. Всего без света около 10 тыс человек"

- Алексей Логвиненко

Из-за порыва проводов они замкнули, после чего на ЛЭП вспыхнул пожар. Линия была экстренно обесточена, сейчас возгорание на ней тушат бригады огнеборцев.

Пока оценить повреждения сложно – это будет сделано после тушения огня, специалисты оценят степень повреждения электрокабеля и приступят к ремонтным работам, - добавил Логвиненко.