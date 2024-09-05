Рынок горел в Ростовской области

Возгорание произошло на рынке в Аксае Ростовской области, оно потушено. Площадь пожара составила 2 тыс кв м.

На одном из рынков в городе Аксай (Ростовская область), произошло возгорание, которое удалось ликвидировать. Площадь пожара составила порядка 2 тыс кв м, и, по предварительным данным, пострадавших нет. Однако 25 павильонов были повреждены огнем, что привело к значительным материальным потерям для владельцев.

"В Аксае горят торговые павильоны на 2 тыс. кв. м. На месте работают 70 пожарных и 18 единиц техники"

– МЧС России

Пожары в местах торговли, таких как рынки, всегда представляют серьезную угрозу из-за высокой плотности застройки, использования легковоспламеняющихся материалов и недостаточного оборудования для пожаротушения. Возможными причинами возгорания могут быть короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем, нарушения правил пожарной безопасности или даже умышленный поджог.