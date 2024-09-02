Вестник Кавказа

Садовое общество "Задонье" потушили в Ростовской области

Садовое общество "Задонье" потушили в Ростовской области
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ростовской области ликвидировали открытое горение в СНТ "Задонье". Об этом сообщает МЧС России.

В Ростовской области, в садовом обществе "Задонье", произошло возгорание. Пожар начался в ранние утренние часы и быстро распространился по территории, угрожая жилым домам и садовым постройкам. Очевидцы быстро дали сигнал о возгорании, что позволило оперативным службам быстро приступить к ликвидации ЧП.

"В ростовском садовом товариществе "Задонье" пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение"

– МЧС России

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и быстро справились с открытым возгоранием.  

Согласно имеющееся информации, в результате пожара было повреждено около 15 строений, включая четыре жилых дома. Эксперты продолжают работу по выяснению причин возгорания. 

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