Садовое общество "Задонье" потушили в Ростовской области

В Ростовской области ликвидировали открытое горение в СНТ "Задонье". Об этом сообщает МЧС России.

В Ростовской области, в садовом обществе "Задонье", произошло возгорание. Пожар начался в ранние утренние часы и быстро распространился по территории, угрожая жилым домам и садовым постройкам. Очевидцы быстро дали сигнал о возгорании, что позволило оперативным службам быстро приступить к ликвидации ЧП.

"В ростовском садовом товариществе "Задонье" пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение"

– МЧС России

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и быстро справились с открытым возгоранием.

Согласно имеющееся информации, в результате пожара было повреждено около 15 строений, включая четыре жилых дома. Эксперты продолжают работу по выяснению причин возгорания.