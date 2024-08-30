Массовые пожары в Ростовской области: названа причина огненных ЧП

Несколько десятков природных пожаров произошли сегодня на Дону. В ряде случаев огонь перекинулся на жилые дома. В тушении задействованы все пожарные региона.

Шестьдесят пожаров произошли с полуночи 15 сентября в Ростовской области, рассказали в донском МЧС.

В министерстве уточнили, что бороться с огнем пожарным мешает сильный ветер. По состоянию на вечер тушение велось в четырех районах: Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском.

"В тушении задействованы все резервные смены МЧС России"

– МЧС

Причину природного катаклизма назвал глава региона Василий Голубев. По его словам, разгул огненной стихии вызван совпадением ряда факторов. С одной стороны, как уже говорилось выше, в регионе наблюдается сильный ветер. С другой стороны, он стал причиной перехлеста проводов ЛЭП. Третья причина пожаров – неаккуратное обращение с огнем.

В общей сложности огонь в регионе тушат 2061 человек, они используют почти три сотни единиц техники.

Напомним, ранее сегодня стало известно о крупном пожаре в Крыму, а точнее на юго-западе полуострова. Там горят 15 га территории в районе села Кольчугино.