Лес горит на юго-западе Крыма

Крупный лесной пожар начался в Симферопольском районе Крыма, сообщает МЧС России. По предварительной информации, пламя охватило 15 га территории.
Масштабный природный пожар тушат огнеборцы в Крыму, сообщение опубликовано в Telegram-канале российского МЧС.
Огненная стихия бушует в селе Кольчугино. Оно расположено в юго-западной части полуострова в Симферопольском районе.
Предварительно известна площадь пожара – она достигает 15 га. С пламенем борются около ста пожарных, они используют почти 30 единиц техники.
В результате никто не пострадал.
Напомним, накануне спасатели объявили штормовое предупреждение: по данным синоптиков, в Севастополе и на западе Крыма будет чрезвычайная пожароопасность. Оно действует с сегодняшнего дня и вплоть до 18 сентября.