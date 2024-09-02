Вестник Кавказа

Лес горит на юго-западе Крыма

Лес горит на юго-западе Крыма
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Крупный лесной пожар начался в Симферопольском районе Крыма, сообщает МЧС России. По предварительной информации, пламя охватило 15 га территории.

Масштабный природный пожар тушат огнеборцы в Крыму, сообщение опубликовано в Telegram-канале российского МЧС.

Огненная стихия бушует в селе Кольчугино. Оно расположено в юго-западной части полуострова в Симферопольском районе.

Предварительно известна площадь пожара – она достигает 15 га. С пламенем борются около ста пожарных, они используют почти 30 единиц техники.

В результате никто не пострадал.

Напомним, накануне спасатели объявили штормовое предупреждение: по данным синоптиков, в Севастополе и на западе Крыма будет чрезвычайная пожароопасность. Оно действует с сегодняшнего дня и вплоть до 18 сентября.

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