Вестник Кавказа

Крупный лесной пожар полностью потушили на Домбае

Крупный лесной пожар полностью потушили на Домбае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горевший более десяти дней лес наконец удалось потушить в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии. Сегодня были ликвидированы последние очаги тления.

Природный пожар, разошедшийся по площади 15 га, успешно потушили на Домбае в КЧР, такое сообщение распространило МЧС России.

В ведомстве уточнили, что работы по тушению в Гоначхирском ущелье продолжались еще сегодня. Они велись как с воздуха, так и на земле.

Что касается воздушной составляющей операции, то вертолет Ка-32 залил тлеющие места, куда невозможно было попасть по земле, 175 т воды.

На земле огнеборцы использовали огнетушители (ранцевые), а также бензопилы и шанцевые инструменты.

Напомним, лесной пожар на Домбае начался 22 августа. Огонь быстро разошелся на 15 га территории. Были эвакуированы туристы – всего 236 человек, операция проводилась 23 августа.

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