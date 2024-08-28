Пожар на Домбае продолжает тлеть - МЧС

Борьба с возгоранием в горах Карачаево-Черкесии продолжается: возле Домбая остаются тлеющие участки. Тушение ведется с помощью вертолета.

Работы по ликвидации пожара в Гоначхирском ущелье рядом с Домбаем в Карачаево-Черкесии ведутся сегодня с воздуха. В горных ущельях сохраняется тление.

"Сегодня вертолет Ка-32 МЧС России уже выполнил 12 сбросов общим весом 60 тонн. Борт отрабатывает локальные участки тления валежника в труднодоступной высокогорной местности"

– ГУ МЧС России по КЧР

Также на месте пожара продолжают работать спасатели - 59 человек и 22 единицы наземной техники.

Пожар на Домбае вспыхнул 22 августа, ветер разнес возгорание на площадь 15 га уже к утра 23 августа. На данный момент открытого горения не наблюдается, проводится ликвидация очагов тления.