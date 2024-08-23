Сухая трава продолжает тлеть в ущелье около Домбая

Сотрудники МЧС и вертолет продолжают тушить остатки пожара рядом с курортом Домбай. Им осталось справиться в тление в 1 га.

Тлеющие участки на территории Тебердинского национального парка вблизи Домбая продолжают тушить пожарные. Их площадь - около 1 га, рассказали в МЧС России.

«Работы по ликвидации пожара в Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии продолжаются. Общая площадь тлеющих участков составляет около 1 гектара»

- МЧС России

Около 60 огнеборцев работают над окончательной ликвидацией пламени. В этом им помогает авиация – вертолет Ка-32. Он сбросил более 120 т воды на тлеющую сухую траву в труднодоступных местах.

Напомним, что пожар в Гоначхирском ущелье рядом с поселком Домбай в КЧР начался еще 22 августа. Из-за высокой температуры воздуха и сильного ветра пламя с площади в 0,5 га разрослось до 260 га почти за сутки. Тушение пожара также осложняла гористость местности. Четыре дня назад стало известно о ликвидации открытого пожара на территории Тебердинского нацпарка.