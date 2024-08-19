Вестник Кавказа

Открытый пожар около Домбая потушили

Открытый пожар около Домбая потушили
© Фото: МЧС России по КЧР
Четвертые сутки сотрудники МЧС борются с огнем в нацпарке около курорта Домбай: сегодня им удалось ликвидировать открытое горение. В операции использовался вертолет ведомства.

Открытое горение в нацпарке около Домбая в КЧР смогли ликвидировать спасатели, рассказали в местном отделении МЧС.

"В Гоначхирском ущелье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. За два дня вертолетом Ка-32 МЧС России сброшено 440 тонн воды"

- МЧС России по КЧР

Ситуацию сейчас контролируют более 90 специалистов и около 20 единиц техники.

Напомним, что 22 августа появилась информация о пожаре в Гоначхирском ущелье около курортного Домбая в Карачаево-Черкесии. Изначально огонь распространился на площади в 0,5 га, однако затем возгорание разрослось до 263 га из-за сильного ветра и жары. Срочно были эвакуированы люди, закрыты туристические тропы.

Тушение возгорания осложняли не только погодные условия, но и гористость местности, поэтому для разведки была привлечена авиация.

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