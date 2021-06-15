Вестник Кавказа

Ученые из Ростова создали бетон из кофейной гущи

Ученые из Ростова создали бетон из кофейной гущи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ростовские ученые нашли применение кофейным отходам. Гущу, которая остается после заваривания кофе, исследователи предложили добавлять в бетон.

Исследователи из Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону) создали инновационный бетон на основе кофейной гущи. Синтез кулинарии и строительных технологий даст возможность получить принципиальной иной материал, который отличается повышенной прочностью. 

Важным моментом, по словам ученых, является получение биоугля из кофейных отходов. Непосредственно гущу добавлять в бетон нельзя, кофейную шелуху необходимо нагреть до высоких температур, после чего измельчить. Полученное вещество и есть биоуголь, который выполняет роль минерального наполнителя в новом бетоне.  

Ростовские ученые уже испытали материал вместе с коллегами из Азербайджана, Турции и других стран. Бетон с добавлением кофейного биоугля оказался лучше по целому ряду эксплуатационных показателей. Также сократился расход цемента, сообщается в Recycling.

Отмечается, что инновация может быть особенно полезна в странах, которые занимаются экспортом кофе – Бразилии, Колумбии, Вьетнаме и тд.

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