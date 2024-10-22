Вестник Кавказа

Пожар на фармацевтическом складе в Ростове потушен

Пожар на фармацевтическом складе в Ростове потушен
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полдня понадобилось ростовским огнеборцам, чтобы потушить вроде бы небольшой пожар на складе медикаментов, вспыхнувший сегодня утром. За это время площадь пожара выросла почти в три раза.

Ростовские пожарные полностью потушили пожар на фармацевтическом складе в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 14:45 мск объявлена полная ликвидация пожара"

- МЧР по Ростовской области

Пожар на фармацевтическом складе по улице Портовой вспыхнул сегодня утром, сначала сообщалось о площади возгорания около 70 кв м, однако со временем огонь захватил 200 кв м складских помещений.

Из района пожара эвакуировали почти 30 человек, к счастью, обошлось без пострадавших.

С огнем боролись 36 пожарных и девять специальных машин, добавили в МЧС региона.

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