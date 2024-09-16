Вестник Кавказа

В ночном пожаре под Ростовом погибли пять человек

В ночном пожаре под Ростовом погибли пять человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар, вспыхнувший минувшей ночью на хуторе в Семикаракорском районе в Ростовской области, унес жизни пятерых человек – пылал частный дом, и спасатели не смогли им помочь.

Прошедшей ночью в Ростовской области вспыхнул частный дом, пожар охватил 100 кв м площади здания, однако спасти из него удалось не всех, сообщает сайт регионального ГУ МЧС.

"Семикаракорский район, хутор Страхов, улица Заозерная, произошел пожар в частном жилом доме на площади 100 квадратных метров. Погибли пять человек (взрослые)"

- ГУ МЧС Ростовской области

Прибывшие по вызову бригады огнеборцев справились с огнем довольно оперативно - в 0:45 мск 11 пожарных на четырех спецавтомобилях локализовали пожар, а полностью потушили его в 0:52 мск, однако при разборе завалов обнаружили тела погибших людей, передает РИА Новости.

На месте возгорания работают следователи, они устанавливают причину возгорания.

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