Вестник Кавказа

Дети пострадали в результате нападения бездомных собак в Сочи

Дети пострадали в результате нападения бездомных собак в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во вторник бездомные собаки атаковали двух детей в Сочи. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь, сейчас они находятся в безопасности.

В Сочи произошло нападение бездомных собак на двух детей. Об этом рассказали 11 ноября в Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю. 

"По данному факту следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о халатности (ст.293 УК РФ)"

– пресс-служба СУСК

В результате нападения несовершеннолетние получили различные травмы. Медики оказали им всю необходимую помощь, жизни подростков ничего не угрожает.

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего. 

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