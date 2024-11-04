Дети пострадали в результате нападения бездомных собак в Сочи

Во вторник бездомные собаки атаковали двух детей в Сочи. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь, сейчас они находятся в безопасности.

В Сочи произошло нападение бездомных собак на двух детей. Об этом рассказали 11 ноября в Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

"По данному факту следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о халатности (ст.293 УК РФ)"

– пресс-служба СУСК

В результате нападения несовершеннолетние получили различные травмы. Медики оказали им всю необходимую помощь, жизни подростков ничего не угрожает.

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.