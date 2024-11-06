Вестник Кавказа

Повестку утвердили на COP29

Cop29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Конференции по климату утверждена повестка. Также приняты решения по представителям, НПО, которые были предложены для участия в работе.

Президент COP29, глава министерства экологии Азербайджана Мухтар Бабаев сообщил об утверждении повестки дня Конференции по климату COP29.

Отмечается, что на заседании после открытия конференции было проведено отдельное голосование. Бабаев перед началом представил повестку дня.

Он заявил, что общественность узнает обо всех обсуждениях, которые проходят на конференции. Кроме того, будут освещаться в прессе все достигнутые обсуждения.

После этого были выдвинуты кандидаты на членство в Исполкоме РКИК ООН и Киотского протокола. Министр предложил закончить консультации до 16 октября.

Помимо этого, сегодня были приняты решения по представителям на конференции, неправительственным организациям, которых предложили для участия в работе.

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