Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял Шарля Мишеля в Баку

Ильхам Алиев принял Шарля Мишеля в Баку
© Фото: Пресс-служба президента Республики Азербайджан
Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Баку для участия в COP29, где встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ранее представитель ЕС также встретился с главой МИД республики Джейхуном Байрамовым.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, передает пресс-служба главы республики. 

В рамках конференции ООН по климату представитель ЕС на международной арене также провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. 

Отметим, что прибывшего накануне Шарля Мишеля в аэропорту Баку встретили министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев и другие официальные лица. 

Напомним, что климатическая конференция ООН ( COP29) стартовала в Баку 11 ноября и продлится до 22 ноября. Мероприятие соберет представителей более 80 стран мира, участники будут обсуждать экономические инструменты для вовлечения в "зеленую" повестку развивающихся стран.

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