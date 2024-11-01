Ильхам Алиев принял Шарля Мишеля в Баку

Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Баку для участия в COP29, где встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ранее представитель ЕС также встретился с главой МИД республики Джейхуном Байрамовым.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, передает пресс-служба главы республики.

В рамках конференции ООН по климату представитель ЕС на международной арене также провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Отметим, что прибывшего накануне Шарля Мишеля в аэропорту Баку встретили министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев и другие официальные лица.

Напомним, что климатическая конференция ООН ( COP29) стартовала в Баку 11 ноября и продлится до 22 ноября. Мероприятие соберет представителей более 80 стран мира, участники будут обсуждать экономические инструменты для вовлечения в "зеленую" повестку развивающихся стран.