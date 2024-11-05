В АТОР рассказали о новогодних ценах в санатории Сочи

Цены на новогодний отдых в здравницах Сочи пошли вниз – спровоцировали падение спроса на санатории города-курорта высокие цены на авиабилеты — от 33 тысяч рублей за одного пассажира в обе стороны.

Спрос на новогодние туры в здравницы Сочи остается ниже ожидаемого из-за высоких цен на авиаперелет, сообщили сегодня в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

Билет из Москвы в Сочи и обратно (с 28 декабря по 4 января) обойдется примерно в 33 тыс рублей на одного пассажира с багажом, тогда как билеты на аналогичные даты из Москвы в Минск и обратно стоят в два раза дешевле - от 15 тыс рублей с багажом, передает портал ЮГА.ру.

В ноябре большинство здравниц и средств размещения в Сочи определятся с новогодней программой, что, как полагают на курорте, увеличит продажи. Однако в АТОР сомневаются в том, что это как-то повлияет на выбор россиян – больно "кусачими" остаются цены на пакеты туров.

Так, в среднем тур на 11 дней в санаториях Сочи с проживанием в гостинице категории 3-4* обходится от 151 тыс рублей за двоих, а в 5* - от 320 тыс рублей за двоих без учета стоимости проезда.

Минимальная цена за двоих гостей на новогодний десятидневный заезд в санаторий "Интурист" стартует от 85-90 тыс рублей, максимальная - в санаторий "Металлург" - от 257,2 тыс рублей.