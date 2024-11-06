Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял лидеров ряда стран

Ильхам Алиев принял лидеров ряда стран
Ильхам Алиев принял руководителей государств, прибывших сегодня в Азербайджан. Лидеры стран приехали в Баку на COP29.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев встретился с руководителями государств, которые прибыли сегодня в Баку, пишет пресс-служба главы республики.

Руководитель страны провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, главой Словакии Петером Пеллегрини и президентом Финляндии Александром Стубом.

Помимо этого, Ильхам Алиев принял сегодня президентов Ирака, Монголии, Гвинеи-Бисау, Зимбабве, Суринама и Сан-Томе Принсипи, а также премьером Бельгии.

Стоит добавить, что главы указанных государств прибыли в Баку для участия в СOP29, которая стартовала 11 ноября в столице Азербайджана.

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