Ильхам Алиев принял лидеров ряда стран

Ильхам Алиев принял руководителей государств, прибывших сегодня в Азербайджан. Лидеры стран приехали в Баку на COP29.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев встретился с руководителями государств, которые прибыли сегодня в Баку, пишет пресс-служба главы республики.
Руководитель страны провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, главой Словакии Петером Пеллегрини и президентом Финляндии Александром Стубом.
Помимо этого, Ильхам Алиев принял сегодня президентов Ирака, Монголии, Гвинеи-Бисау, Зимбабве, Суринама и Сан-Томе Принсипи, а также премьером Бельгии.
Стоит добавить, что главы указанных государств прибыли в Баку для участия в СOP29, которая стартовала 11 ноября в столице Азербайджана.