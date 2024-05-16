Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял президента Беларуси

Ильхам Алиев принял президента Беларуси
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана встретился с белорусским коллегой. Александр Лукашенко прибыл в Баку для участия в Конференции ООН по изменению климата.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел в Баку переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как пишет телеграм-канал "Пул Первого", стороны обсудили двусторонние отношения. Лукашенко отметил, что данный вопрос для Минска является актуальным.

Президент Беларуси также подчеркнул, что для развития сотрудничества у Баку и Минска есть все необходимое.

Стоит добавить, что Лукашенко прибыл в Азербайджан для участия в Конференции ООН по изменению климата. В Баку он также проведет ряд встреч с зарубежными коллегами.

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