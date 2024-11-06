Ильхам Алиев получил приглашение в Тбилиси от премьер-министра Грузии

В ходе COP29 в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и грузинский премьер Ираклий Кобахидзе встретились и обсудили несколько важных вопросов. Также азербайджанский лидер получил приглашение в Грузию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает принимать мировых лидеров в ходе COP29: в этот раз он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, который прилетел в Баку сегодня.

Стороны подняли на обсуждение несколько вопросов. В частности, они обговорили стратегическое партнерство Азербайджана и Грузии и значение совместных проектов в развитии двух стран и Южного Кавказа в целом. Также они подтвердили готовность содействовать установлению мира в регионе.

"Я имел честь встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы провели продуктивные обсуждения по глобальным вопросам, региональной повестке и направлениям дальнейшего сотрудничества. Я подтвердил приверженность Грузии тому, чтобы оставаться надежным партнером Азербайджана в содействии безопасности, миру и стабильности в нашем регионе"

- Ираклий Кобахидзе

По итогам встречи, Ираклий Кобахидзе пригласил Ильхама Алиева в Грузию.

Напомним, что сегодня стартовал первый день COP29 в столице Азербайджана. Мероприятие будет идти 10 дней до 22 ноября. В Баку уже съехались делегации из более 80 стан. Помимо официальных встреч участников COP29 ждут увлекательные культурные события, поднимающие важные проблемы экологии.