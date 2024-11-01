Власти Грузии рассказали подробности участия Кобахидзе в COP29

Программа визита грузинской делегации во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на 29-ю конференцию ООН по изменению климата (COP29), которая стартовала сегодня в Баку, будет весьма насыщенной, рассказали в администрации правительства.
Визит начался сегодня, он продлится по 13 ноября.
Глав государств, участвующих во встрече, примут генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Кроме того, в программу визита входят переговоры Ильхама Алиева и Ираклия Кобахидзе. Глава правительства Грузии также выступит на саммите лидеров COP29. Запланированы и панельные дискуссии, они будут устраиваться в формате круглых столов.
В сообщении также отмечено, что COP29 будет посвящена прежде всего обсуждению влияния, которое климатические изменения оказывают на гуманитарную сферу жизни общества и на экономику.
"Лидеры обсудят практические шаги, которые должны способствовать сокращению выбросов среди них, без чего будет невозможно избежать серьезного воздействия глобального потепления"
– администрация правительства Грузии
В состав грузинской делегации на COP29 входят первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили и глава МИД Илья Дарчиашвили, а также руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.