Вестник Кавказа

Дагестан нарастил урожай винограда

Виноград
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан в этом году собрал более 300 тыс т винограда – на 6% больше, чем в 2023 году. На республику приходится 26% площадей виноградных насаждений в России.

С начала текущего года в Дагестане было собрано свыше 301,5 тыс т винограда, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Данный показатель оказался на 6% выше, чем в прошлом году. Средняя урожайность в регионе составила 126 ц/га.

Как отметил премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, у Дагестана имеется высокий экспортный потенциал. Он добавил, что на Дагестан приходится 26% площадей насаждений в России.

Глава правительства также заявил, что к 2035 году поставлена задача увеличить площади насаждений до 35 тыс га. Власти намерены наращивать поддержку виноградарства.

Кроме того, он упомянул о поддержке данной отрасли. Так, в текущему году на развитие виноградарства было выделено 678 млн рублей.

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