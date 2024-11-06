Дагестан нарастил урожай винограда

Дагестан в этом году собрал более 300 тыс т винограда – на 6% больше, чем в 2023 году. На республику приходится 26% площадей виноградных насаждений в России.

С начала текущего года в Дагестане было собрано свыше 301,5 тыс т винограда, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Данный показатель оказался на 6% выше, чем в прошлом году. Средняя урожайность в регионе составила 126 ц/га.

Как отметил премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, у Дагестана имеется высокий экспортный потенциал. Он добавил, что на Дагестан приходится 26% площадей насаждений в России.

Глава правительства также заявил, что к 2035 году поставлена задача увеличить площади насаждений до 35 тыс га. Власти намерены наращивать поддержку виноградарства.

Кроме того, он упомянул о поддержке данной отрасли. Так, в текущему году на развитие виноградарства было выделено 678 млн рублей.