Вестник Кавказа

Пятеро пострадали в столкновении трех машин в Ингушетии

Пятеро пострадали в столкновении трех машин в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии столкнулись две иномарки и одна отечественная машина. В результате автоаварии пострадали пять человек, они находятся в больнице.

Автоавария с участием трех автомобилей – двух иномарок и машины ВАЗ-21099 – произошла в Ингушетии, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Автомобили столкнулись сегодня днем на первом километре трассы "Кавказ" – аэропорт Магас. "Тойота" после выезда на встречку врезалась в ВАЗ и еще одну "Тойоту".

Отмечается, что в результате пострадали пять человек, их всех доставили в Сунженскую центральную районную больницу. Ведомство ведет проверку.

Стоит добавить, что сотрудники МЧС применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент для освобождения пострадавшего из машины. Он был передан врачам.

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