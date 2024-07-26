Вестник Кавказа

"Абрау-Дюрсо" запустило бренд игристого Tsar Collection совместно с Индией

"Абрау-Дюрсо" запустило бренд игристого Tsar Collection совместно с Индией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На российском рынке вскоре появится новый продукт - игристые коктейли от "Абрау-Дюрсо". Новая линейка напитков создана совместно с индийской компанией.

Новое производство игристого вина запустили совместно Россия и Индия, напитки будут продаваться под брендом Tsar Collection, поделился спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, передает ТАСС.

""Абрау-Дюрсо" и индийский Minchy's начали производство игристого (напитка) под брендом Tsar Collection. В полноценную контрактную партию войдут коктейли с двумя вкусами - "ламбруско" и "мускат"

– Борис Титов

В России становится все больше игристых вин отечественного производства, выпуск праздничного напитка наладили недавно в Дагестане на "Шато Алвиса". К Новому году дефицита игристого в РФ не предвидится.

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