"Абрау-Дюрсо" запустило бренд игристого Tsar Collection совместно с Индией

На российском рынке вскоре появится новый продукт - игристые коктейли от "Абрау-Дюрсо". Новая линейка напитков создана совместно с индийской компанией.

Новое производство игристого вина запустили совместно Россия и Индия, напитки будут продаваться под брендом Tsar Collection, поделился спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, передает ТАСС.

""Абрау-Дюрсо" и индийский Minchy's начали производство игристого (напитка) под брендом Tsar Collection. В полноценную контрактную партию войдут коктейли с двумя вкусами - "ламбруско" и "мускат"

– Борис Титов

В России становится все больше игристых вин отечественного производства, выпуск праздничного напитка наладили недавно в Дагестане на "Шато Алвиса". К Новому году дефицита игристого в РФ не предвидится.