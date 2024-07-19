Что такое Абрау-Дюрсо: когда и почему там стали делать вино?

Во второй половине XIX века в результате Кавказской войны в состав Российской империи вошел новый Черноморский округ, включивший в себя северо-восточное побережье. Природа здешних мест не оставила равнодушными новых хозяев этих мест. Особое внимание генерала Пиленко, тогдашнего начальника округа, привлекло горное озеро неподалеку от Новороссийска.

Лесистые горы как бы заключали в объятия природный водоем с прозрачной бирюзового цвета водой. Воодушевленный такой красотой генерал написал прошение царю, в котором предложил создать здесь удельное имение Романовых. В 1870 году прошение было удовлетворено. Строительство имения у озера Абрау (в переводе с черкесского "обрыв") и реки Дюрсо ("четыре воды") было поручено руководству округа, а именно генералу Дмитрию Пиленко.

Поначалу территория имения использовалась как многопрофильное хозяйство с фруктовыми садами, плантациями табака и хмеля, пасекой, коневодством. Однако опытному агроному Федору Ивановичу Гейдуку было ясно, что территория в силу своих особых климатических условий, может принести большую славу императорскому дому, если начать взращивать на ней виноград и делать из него вино.

Вскоре Гейдук привозит из Германии несколько тысяч лоз сорта "рислинг". В 1874 году в землю Абрау-Дюрсо высаживаются первые виноградные лозы. Произведенное из созревшего винограда вино и выставленное на Всероссийской промышленно-художественной выставке получает бронзовую медаль, а Гейдук входит в историю как лучший в России винодел.

В 1891 году руководство виноделием в Абрау-Дюрсо переходит к князю Льву Голицыну. Большой поклонник шампанских вин, имевший опыт в виноделии в принадлежащем ему крымском имении Новый свет, приглашает в Россию французского специалиста по винам Эдуарда Робине. Тот, осмотрев территории Нового света и Абрау-Дюрсо, без колебания указывает на последнюю как наилучший вариант для выращивания и последующего производства качественного игристого вина. И в 1897 году появляется первое шампанское "Абрау-Дюрсо".

Дальнейшее усовершенствование бренда связано с именем другого французского специалиста по шампанским винам — Виктора Дравиньи. Под его руководством производство шампанского поднялось на новый уровень и начало экспортироваться в Европу и Америку.

Что такое акратофор?

В годы революций и гражданской войны флагману российского виноделия, которым считался "Абрау-Дюрсо", удалось сохранить и завод и склады с уже произведенным вином. А в 1936 году постановлением наркома пищевой промышленности Микояна было решено увеличить производство шампанских вин в сто раз за 6 лет. Для выполнения этого задания была выбрана французская технология создания игристого вина — резервуарная шампанизация. Для ускорения процесса шампанизации напитка советский ученый Багреев-Фролов изобрел новую емкость — акратофор.

В 1988 году "Абрау-Дюрсо" довел количество своей продукции до 4 млн. бутылок в год. Сегодня виноделы из Абрау-Дюрсо стараются держать планку лучшего производителя игристых вин в России и трепетно относятся к своей истории, примером чего служит новая линейка шампанских вин, носящая имя Виктора Дравиньи.

Что делать в Абрау-Дюрсо?

Основанное в 1870 году село Абрау-Дюрсо сегодня привлекает множество туристов. Красота природы, чистый воздух, разнообразный ландшафт, а также необычные памятники, относящиеся к истории виноделия — все это можно увидеть, посетив эти легендарные места.

Летом в Абрау-Дюрсо проводят

фестиваль LIGHT WEEKEND

фестиваль РАВНОВЕСИЕ

недельный ЙОГА-ТУР

музыкальные вечера

спортивные мероприятия.

Из природных достопримечательностей стоит увидеть:

Арт-парк

Озеро Абрау

Озеро лотосов

Дольмены

Из архитектурных памятников -

Музейный комплекс Русского винного дома "Абрау-Дюрсо"

Храм Святой Ксении Петербургской

Площадь Александра II

Дерево желаний

Дневной фонтан на озере Абрау.

Три популярных фонтана Абрау-Дюрсо:

"Бутылка" (состоит из 1954 настоящих бутылок из-под шампанского)

"Обезьянка" (в память о ручной обезьянке князя Голицына)

"Части света".

Где остановиться в Абрау-Дюрсо?

На территории села есть большие отели, отели-бутики, усадьба "Круглое озеро", а также базы отдыха и автокемпинги.

Как добраться до Абрау-Дюрсо?

самолетом до Анапы и далее на такси

поездом до Новороссийска или Краснодара, далее такси, автобусы

на машине от Москвы — 1500 км по времени около 22 часов.