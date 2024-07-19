Абрау-Дюрсо обзаведется новым пляжем

Новый пляж с зонами отдыха откроется в Абрау-Дюрсо недалеко от турбаз Лиманчик и Звездный. Она станет 27 пляжем в курортном городе.

Современная пляжная локация появится в Абрау-Дюрсо. Он будет располагаться рядом с базами отдыха Лиманчик и Звездный, рассказал руководитель Новороссийска Андрей Кравченко в своем официальном Telegram-канале. Это будет 27 пляж, открытый в курортном городе.

Территорию оборудуют шезлонгами, лежаками, дорожками и зоной отдыха с бунгало по всем требования безопасности.

"Абрау-Дюрсо — уголок живой природы, который завораживает своей красотой и атмосферой, оставляя незабываемые впечатления. Пляж села – идеальное место для уникальных впечатлений и спокойного отдыха на берегу Черного моря"

- мэр Новороссийска Андрей Кравченко

Напомним, что курорт "Абрау-Дюрсо" попал на второе место по стоимости пляжного чека, по данным сервиса "Островок". Он составил 8,1 тыс рублей. Единственным, кто смог его обогнать, стал Адлер – 11 тыс рублей.