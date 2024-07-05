Отдых на море в России: названы самые дорогие и дешевые курорты

Аналитики выяснили, где этим летом пляжный отдых обойдется дороже всего, а куда можно поехать, располагая небольшим бюджетом. Самым дорогим направлением России стал Адлер.

Самым дорогим курортным направлением лета 2024 года в России стал Адлер, установили эксперты Ассоциации туристических агрегаторов, передает ТАСС.

"По данным сервиса "Островок", самый высокий чек для пляжного отдыха за сутки летом в Адлере - 11 тыс рублей, Абрау-Дюрсо - 8,1 тыс рублей, Ялте - 7,6 тыс рублей, Геленджике и Сочи - 5,9 тыс рублей"

– АТАГ

Недорого отдохнуть можно в Керчи, в среднем ночевка будет стоить в 3,1 тыс рублей, в Судаке - 3,5 тыс рублей, Феодосии - 3,8 тыс рублей, уточнили в "Островке".

В МТС Travel к доступным отнесли такие направления, как Туапсе - 5 тыс рублей, Ейск - 4,8 тыс рублей, станица Голубицкая - 4,3 тыс рублей, Кучугуры - 3,9 тыс рублей.

В целом отдых на Кубани подорожал на 22% с прошлого лета и сейчас средний чек за ночь в отеле составляет 5,6 тыс рублей, в Дагестане на 3%, до 6,4 тыс рублей.